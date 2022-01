Allenamento Sampdoria, testa alla Juve: c’è Magnani

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Dopo la brutta sconfitta contro il Torino, la Sampdoria è tornata a lavorare a Bogliasco. Primo allenamento per Magnani

COMUNICATO UFFICIALE – «La Sampdoria è tornata subito al lavoro in vista degli ottavi di Coppa Italia Frecciarossa, in programma martedì sera all’”Allianz Stadium” con la Juventus (ore 21.00). Due i gruppi alla ripresa degli allenamenti al “Mugnaini” di Bogliasco: scarico per chi ha raccolto un maggiore minutaggio con il Torino; seduta completa per gli altri blucerchiati, compreso l’ultimo arrivato Giangiacomo Magnani. Singoli. Sul fronte dei singoli primi leggeri test sul campo per Emil Audero; terapie e fisioterapia per Albin Ekdal, Alex Ferrari e Fabio Quagliarella; percorsi di recupero agonistico per Mikkel Damsgaard (in Danimarca), Valerio Verre e Maya Yoshida. Domani, lunedì, la squadra si ritroverà per un allenamento pomeridiano che anticiperà la partenza alla volta del capoluogo piemontese».