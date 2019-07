Allenatore primavera Udinese: ufficiale l’arrivo di Filippo Cristante

Dopo cinque anni al Pordenone Filippo Cristante è il nuovo allenatore della Primavera dell’Udinese. Il comunicato del club

Nuovo arrivo sulla panchina dell’Udinese Primavera. Come rende noto la società friulana, il nuovo tecnico è Filippo Cristante. Di seguito il comunicato del club bianconero.

«L’Udinese Calcio comunica di aver affidato la conduzione tecnica della formazione Primavera a Filippo Cristante. Classe 1977, arriva in maglia bianconera dopo le esperienze nelle giovanili del Pordenone dove ha allenato i Giovanissimi e la Beretti. Da giocatore, ha avuto un’ottima carriera. Difensore duttile, tra i professionisti ha disputato 487 partite, di cui 78 in Serie A e 360 in Serie B».