Almeria, la rabbia della squadra: «Non volevano che vincessimo»

La rabbia dell’Almeria dopo la sconfitta subita contro il Real Madrid: le parole del tecnico Garitano e del difensore Pubill

Monta la rabbia in casa Almeria dopo la sconfitta contro il Real Madrid nel turno di Liga, in cui la squadra lamenta la direzione, a loro dire unilaterale a favore del Real, dell’arbitro. Di seguito le parole del tecnico Gaizka Garitano in conferenza stampa e del difensore Marc Pubill a DAZN.

GAIZKA GARITANO – «Non ho niente da dire. Avete già visto la partita. La mia opinione è inutile. Poi ci sanzionano… Ho protestato tante decisioni, non ho detto niente, ma non potevo fare altro. Non è la prima volta che succede qui, non ho parole per descrivere quello che è successo oggi».

MARC PUBILL – «Penso che qualcuno abbia deciso che non potevamo vincere al Bernabeu oggi, e infatti è quello che è successo. Non ho altro da dire».