Alvini sul mercato della Cremonese: «Abbiamo fatto un mercato straordinario…». Le parole del tecnico del club

Massimiliano Alvini ha parlato del mercato della Cremonese. Ecco le parole del tecnico del club lombardo:

«Giacchetta e Braida hanno fatto un mercato straordinario, abbiamo dato forza al gruppo dello scorso anno confermando 10 giocatori, la base c’è ed è importante, gli altri che non sono rimasti sono tornati alla base. Sulla base dello scorso anno abbiamo messo giocatori nuovi che possono fare la Serie A, sono soddisfatto in pieno per l’obiettivo salvezza»