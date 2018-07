Carlo Alvino sgancia la bomba: la Juventus era solo il piano B di Cristiano Ronaldo che aveva scelto il Napoli. Ecco le sue parole

Cristiano Ronaldo è stato offerto al Napoli. La notizia è stata riportata oggi dai giornali sportivi. Secondo Carlo Alvino c’è di più: il Napoli era la prima scelta di CR7, la Juventus era solo il piano B. Queste le parole del giornalista di Tv Luna da Dimaro: «Se il Napoli avesse avuto la possibilità di tirare fuori 350 milioni di euro, il signor Cristiano Ronaldo oggi avrebbe addosso la maglia del Napoli ie non quella della Juventus perché mi piace poter dire che la Juventus, per Ronaldo, è il piano B perché il piano A era la Società Sportiva Calcio Napoli».

Ancora Alvino: «Perché se è vero come è vero che Mendes ha da tempo rapporti stretti con De Laurentiis, non pensiate che Mendes non abbia contattato prima il Napoli e poi eventualmente la Juventus. Il Napoli non ha queste possibilità, è una cosa umana, non è un peccato ma noi godiamo lo stesso perché, con soldi o senza soldi, il tifo per questa maglia lo si fa sempre e comunque. Questi però sono i fatti. Non è un calciatore più o meno forte a far sì che si possa tifare di più o di meno per il Napoli».