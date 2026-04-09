Amelia a MilanNews24: «Nazionale? Il cambiamento non deve essere solo sulla carta! Come ct punterei su quel profilo»

L’ex portiere del Milan, Marco Amelia, ha detto la sua sulla stagione in corso in Serie A e sulla crisi del movimento calcistico italiano

Intervistato in esclusiva da MilanNews24, Marco Amelia ha parlato della stagione dei rossoneri e della lotta al vertice in Serie A, per poi spostare l’attenzione sulla Nazionale.

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IL MILAN ARRIVERA’ IN CHAMPIONS? – «Sì nonostante la sconfitta di Napoli credo che il Milan non abbia problemi a posizionarsi per nei primi 4 posti per la Champions League».

LEAO DA CEDERE IN ESTATE? – «Io credo che dipenda molto dall’offerta che arriverà. Però ci può stare dopo sette anni, un cambiamento: l’importante è saper individuare il sostituto all’altezza e con caratteristiche ideali per il gioco del Milan e soprattutto che sia caratterialmente da Milan».

SUL QUARTO POSTO E SULLO SCUDETTO – «Io credo che la Juventus sia favorita perché comunque il Como dovrà affrontare sia Inter che Napoli. Se poi dovesse fare risultato contro queste due squadre, allora è il Como che meriterebbe di andare in Champions. Per lo scudetto l’Inter è davanti. Puó succedere di tutto ma 7 punti sono tanti chi insegue deve vincerle tutte per sperare di recuperare».

DA CHI RIPARTIRE PER LA NAZIONALE? – «Sono anni che si parla di riforme, ma il cambiamento non deve essere su carta. Deve essere nella mentalità dirigenziale di saper dare modo ai giovani italiani di fare esperienza nelle prime squadre che non significa farli giocare titolari, ma inserirli in squadra e vedere gradualmente un inserimento, come magari è successo per Pisilli nella Roma. A mio avviso ci sono troppi stranieri che non valgono i ragazzi delle primavere e i più giovani che si stanno mettendo in mostra in serie B.

Sottolineo che i nostri settori giovanili nazionali sono a livello europeo, la nazionale tra le più forti e parlano chiaro i risultati però poi questi ragazzi fanno difficoltà a trovare spazio nelle prime squadre in serie A quando invece le possibilità a tanti altri vengono date! Poi i motivi di questo problema sono tanti e bisognerebbe aprire un dibattito ampio per trovare delle soluzioni! Sulla nazionale invece, l’ultimo allenatore vincente è stato Roberto Mancini all’europeo ma soprattutto ha fatto 37 risultati utili consecutivi che credo sia un record! Se dovessi scegliere, io richiamerei lui ma leggendo i nomi di questi giorni, secondo me la Nazionale qualsiasi allenatore avrà andrà bene, perché i nomi usciti sono tutti allenatori top».

L’INTERVISTA INTEGRALE AD AMELIA SU MILANNEWS24.COM