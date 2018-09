Benevento-Roma: data, orario e dove vedere l’amichevole in TV e in streaming gratis. Tutte le info

La pausa nazionali non ferma la Roma, che questa sera affronterà in amichevole il Benevento al Vigorito. La squadra della capitale si presenta alla sfida senza gli italiani Bryan Cristante, Lorenzo Pellegrini e Nicolò Zaniolo, convocati dal ct Mancini per le prime due partite della nuova Nations League. Altre assenze importanti sono Nzonzi, Dzeko, Manolas, Under e Kolarov. Occasione da sfruttare dunque per mettersi in mostra agli occhi di Di Francesco, specialmente per i giovani attaccanti della Primavera, chiamati a riempire un reparto dove l’unico rimasto a Trigoria è El Sharaawy. Nessun problema invece per Bucchi, che ha a disposizione tutta la squadra. Occasione speciale per il Benevento, che proprio oggi (6 settembre) festeggia gli 89 anni dalla fondazione. In programma una coreografia della Curva Sud per celebrare l’evento.

Benevento-Roma: dove e quando si gioca

L’amichevole è in programma allo stadio sannita Ciro Vigorito, con calcio di inizio alle 18:00. Per il Benevento sarà la terza partita davanti al proprio pubblico, dopo la vittoria al secondo turno di Coppa Italia contro l’Imolese e il pareggio per 3-3 nella prima gara di campionato contro il Lecce. Ci si aspetta una grande presenza dei tifosi di casa, con più di 1800 biglietti venduti che vanno a sommarsi ai quasi 9.000 abbonati. Più di un centinaio invece i biglietti ospiti venduti.

Benevento-Roma: dove vederla in diretta e streaming

Benevento-Roma in streaming sarà visibile esclusivamente su Roma TV, canale tematico della squadra capitolina al 213 di Sky. L’account Twitter ufficiale italiano della Roma (@OfficialASRoma) ha inoltre fatto sapere che seguirà la partita in diretta online. Ultima opzione è invece ascoltare il match su Roma Radio (100.7 in FM). Stessa situazione con Perform, proprietaria di DAZN, che detiene i diritti per la Serie B.

Benevento-Roma: le probabili formazioni

BENEVENTO (4-3-3): Puggioni; Letizia, Costa, Volta, Gyamfi; Bandinelli, Viola, Tello; Buonaiuto, Coda, Ricci. All. Bucchi

ROMA (4-3-3): Fuzato; Karsdorp, Fazio, Marcano, Santon: Pastore, De Rossi, Coric; El Shaarawy, Celar, D’Orazio. All. Di Francesco