Ander Herrera svela: «Cavani? Io so che vuole giocare in Spagna»

Ander Herrera, centrocampista del Paris Saint Germain e compagno di squadra di Icardi e Cavani, ha parlato dei due attaccanti

Ander Herrera, centrocampista del Paris Saint Germain, ha parlato al quotidiano spagnolo AS. L’ex Manchester United ha avuto modo di parlare del riscatto di Icardi e del futuro di Edinson Cavani.

ICARDI – «Il riscatto? Questa è una grande notizia per il club, che assicura un attaccante tra i primi 3 al mondo per i prossimi sei o sette anni, dato che è ancora molto giovane. Ha segnato gol, si è adattato molto rapidamente e all’interno dell’area è una bestia. Fuori invece si dimostra pratico e intelligente, perché sa quali sono le sue virtù e i suoi limiti».

CAVANI – «So che Cavani vuole giocare in Spagna, perché è un campionato e un Paese che adora. In effetti, mi faceva molte domande, ma da quando abbiamo lasciato Parigi non ho avuto l’opportunità di parlare con lui e non conosco la sua situazione».