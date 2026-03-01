André Milan, affare a rischio? I rossoneri possono appellarsi alla FIFA! Occhio all’ostacolo burocratico per il colpo dal Corinthians

Il Milan sta per concludere una trattativa importante per l’acquisto di André, giovane talento brasiliano del Corinthians, ma la negoziazione è ancora in fase di definizione, con alcune questioni legali da risolvere. Il centrocampista, classe 2004, ha attirato l’attenzione dei rossoneri grazie alle sue prestazioni, e la trattativa prevede il pagamento di 15 milioni di euro fissi, più 2 milioni di euro variabili per il 70% del suo cartellino.

André, che ha compiuto 19 anni lo scorso febbraio, ha già accettato di rinunciare al 30% del suo diritto economico per velocizzare il trasferimento. Il contratto con il Milan sarebbe quinquennale, valido fino al 2031, con una clausola che garantisce al Corinthians il 20% del guadagno in caso di futura rivendita del calciatore.

Tuttavia, nonostante l’accordo sia quasi completato, il presidente del Corinthians, Osmar Stabile, non ha ancora firmato i documenti finali, portando a una serie di tensioni. Secondo alcune fonti, come riportato da RedBlack Insights e da ESPN, la sua decisione potrebbe essere influenzata dalla pressione dei tifosi, che spingono per un miglioramento dell’offerta e per la permanenza di André fino alla fine della stagione 2026. Questo scenario ha sollevato preoccupazioni legali, in quanto il Milan potrebbe portare la questione alla FIFA in caso di rifiuto da parte del presidente, sostenendo che si tratterebbe di una violazione del contratto.

Il Milan si sente tutelato dalla FIFA Dispute Resolution Chamber e dal Tribunale Arbitrale dello Sport di Losanna, grazie alla “proposta vincolante” che ha formalizzato l’accordo. Se la situazione non dovesse risolversi, il club rossonero potrebbe chiedere un risarcimento per i danni derivanti dalla perdita di opportunità e dal rischio reputazionale.