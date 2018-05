André Silva fantasma rossonero ma le offerte non mancano: gli scenari

L’attaccante può lasciare il Milan a fine stagione. André Silva sempre più terza scelta per Gattuso: pronto l’addio a fine anno

André Silva è ormai la terza scelta rossonera. Cutrone è il titolare dell’attacco del Milan, Nikola Kalinic la prima riserva. Il portoghese, dopo due fiammate, si è nuovamente spento e rischia di diventare un caso. Nei giorni scorsi si è parlato di un possibile scambio Silva-Falcao ma questa non è l’unica strada percorribile per il giovane portoghese. Jorge Mendes sta lavorando per trovare una nuova squadra al suo assistito e sono buone le possibilità di vedere Silva in Premier League.

Il Wolverhampton, club neopromosso e ambizioso, ha già fatto affari con il potente agente portoghese (a sorpresa, lo scorso anno, i Wolves hanno ingaggiato Ruben Neves dal Porto) e potrebbe imbastire una nuova trattativa con l’agente. I rossoneri, che lo han- no prelevato la scorsa estate dal Porto per 38 milioni di euro più due di bonus, sem- brano intenzionati a voler far cassa e gli inglesi, secondo Tuttosport, potrebbero mettere sul piatto la giusta cifra. L’amore tra André Silva e il Milan sembra essere arrivato agli sgoccioli. L’attaccante classe ’95 rischia di diventare una vera e propria meteora rossonera. Il riscatto avverrà in Premier?