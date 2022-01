Andreazzoli: «Peccato per quel quarto d’ora. Ricci? Ogni tanto deve darsi una svegliata»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Il tecnico dell’Empoli Aurelio Andreazzoli è intervenuto a DAZN al termine della sfida vinta dalla Roma contro il suo Empoli

Non può mancare il commento di mister Andreazzoli sulla sfida persa dal suo Empoli al cospetto della Roma. Ecco le sue parole a DAZN:

RISULTATO – «La partita era in sostanziale equilibrio, ma noi non eravamo i soliti. Poi in quel quarto d’ora siamo andati in difficoltà, è calata l’autostima che però abbiamo recuperato nell’intervallo. E con un po’ di buona sorte e capacità di concretizzazione, avremmo anche potuto recuperarla del tutto. Ho comunque fatto i complimenti ai ragazzi».

CASA E FUORI CASA – «Non facciamo differenze d’impostazione, è il nostro modo di essere. Preferiamo calciatori portati alla costruzione, ma la coperta ogni tanto può essere corta. Però ci permette anche di avere identità forte, capace di mettere alle corde anche la Roma».

RICCI – «Si deve dare ogni tanto una svegliata, ma ha grandi doti che alla sua età sa già mettere in campo in un ruolo nevralgico».