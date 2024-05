Empoli Nicola: «Il migliore è stato il loro portiere, la differenza in classifica non si è vista»

Le parole di Davide Nicola, tecnico dell’Empoli, dopo la sconfitta subita dai toscani contro la Lazio all’Olimpico

Davide Nicola ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la sconfitta dell’Empoli contro la Lazio. Di seguito le sue parole.

SCONFITTA – «Cerchiamo di costruire le partite strada facendo, cercando anche di forzare gli equilibrio come oggi. Mi dispiace non raccogliere niente, perché abbiamo fatto un grande partita, dobbiamo essere più cinici perché abbiamo costruito tanto».

MANDAS – «Oggi il migliore in campo è stato il portiere della Lazio, non si è vista questa grande differenza in classifica. Sapevamo che sono una grande squadra, siamo bravi a non far emergere tutta la loro forza. Fisicamente stiamo bene, tre mesi e mezzo fa abbiamo lavorato in vista di questo rush finale. Ormai non è più un discorso fisico, anche se la partita di oggi ha dimostrato che ci siamo e stiamo bene.

LOTTA SALVEZZA – «Mancano quattordici giorni e due partite, conta l’aspetto mentale. Sono convinto che con questa mentalità aumenteranno le nostre possibilità. Siamo lì e vogliamo starci, stiamo dimostrando con la qualità del nostro gioco che questa è la nostra categoria. Dobbiamo essere più freddi in alcune circostanze, oggi davvero il portiere è stato bravo».

NIANG – «Caputo e Destro hanno lavorato tutta la settimana, lui aveva avuto un problema al soleo e al polpaccio, abbiamo voluto dare fiducia a chi aveva lavorato sempre e dava bei segnali».