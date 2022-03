Anelka: «Messi e Ronaldo? Le loro carriere sono finite ormai»

Nicolas Anelka ci va giù durissimo con l’ex calciatore della Juve. Ecco le dichiarazioni dell’ex attaccante francese

Nicolas Anelka, ai microfoni di RMC Sport, ha parlato dell’ex Juventus Cristiano Ronaldo.

LE PAROLE – «La carriera di Cristiano e di Leo è finita. Ritengo che entrambi debbano essere molto contenti per ciò che hanno fatto ed ottenuto negli ultimi 15 anni, ma questo è quello che succede a chi vuole giocare troppo a lungo ad alti livelli. Alla loro età avrebbero dovuto accettare sfide meno impegnative. Entrambi sono stati i migliori di tutti per 15 anni e già questo è stato grandioso. Personalmente sono rimasto più colpito da Messi che da Ronaldo, pensavo che Leo avrebbe fatto una passeggiata in Francia e Ronaldo avrebbe avuto più difficoltà in Inghilterra perché penso che la Premier League sia il campionato più impegnativo del mondo».