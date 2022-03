Cristiano Ronaldo rompe con lo United: c’è la suggestione PSG per l’ex fuoriclasse della Juventus

Ronaldo è pronto a rompere col Manchester United dopo l’eliminazione in Champions League per mano dell’Atletico Madrid.

Secondo Gazzetta.it Jorge Mendes, agente dell’ex fuoriclasse della Juve, sarebbe già al lavoro per cercare una nuova squadra. La suggestione è il Psg come eventuale sostituto di Mbappé, ma sullo sfondo ci sono anche il ritorno romantico allo Sporting Lisbona o l’opportunità di giocare per l‘Inter Miami del patron Beckham.