Angola Argentina, incidenti fuori dallo stadio: 70 feriti prima dell’amichevole. Macchiato il 50° anniversario dell’indipendenza: ecco cosa è successo

La festa per il 50° anniversario dell’indipendenza dell’Angola si è tragicamente trasformata in una serata di tensione e paura. L’amichevole tra Angola e Argentina, disputata allo stadio 11 de Novembro di Luanda, secondo quanto riportato da TMW, è stata segnata da gravi incidenti fuori dall’impianto, con un bilancio di 70 feriti, secondo l’Istituto angolano per le emergenze mediche.

Gli incidenti agli ingressi e il sovraffollamento

I momenti più critici si sono verificati agli ingressi dello stadio, dove l’enorme pressione del pubblico ha creato situazioni pericolose. 23 persone hanno riportato traumi dopo essere state calpestate o travolte dalla folla che cercava di forzare l’accesso. Con una capienza di 50.000 posti, la Federazione angolana aveva distribuito 48.000 biglietti, un numero che ha contribuito a creare sovraffollamento e spintoni all’esterno, aumentando il rischio per la sicurezza.

Altri disagi: malori e tensioni tra il pubblico

Altri 47 tifosi hanno necessitato di cure mediche per mal di testa e ipertensione, con sintomi aggravati dal caldo e dall’agitazione generale. Il clima è diventato ancora più teso quando la polizia ha fermato l’ingresso a numerosi spettatori privi di biglietto o con oggetti non consentiti, come borse, infradito e cappelli. Le proteste sono rapidamente sfociate in scontri, con spintoni, urla e momenti di caos che hanno costretto le autorità a chiudere diversi cancelli per ragioni di sicurezza.

Una serata che doveva essere di festa si trasforma in un campanello d’allarme

Nonostante la violenza degli episodi, le autorità non hanno registrato arresti. La serata, pensata per celebrare una ricorrenza storica, si è purtroppo trasformata in un campanello d’allarme sulla gestione della sicurezza negli eventi sportivi di grande richiamo, sollevando interrogativi sulla preparazione e la gestione delle folle in occasione di eventi internazionali.