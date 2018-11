Il cuore di Giancarlo Antognoni si ferma – 22 novembre 1981- VIDEO

Il 22 novembre 1981 in Fiorentina-Genoa Giancarlo Antognoni perde i sensi dopo un scontro con Martina

Durante Fiorentina-Genoa del 22 novembre 1981 il capitano viola Giancarlo Antognoni è vittima di un gravissimo infortunio. La Fiorentina sta vincendo per 2 a 1 e Antognoni è fino a quel momento uno dei migliori in campo. All’inizio della ripresa il capitano viola entra in area di rigore avversaria. Martina il portiere del Genoa esce in maniera avventata e scomposta, colpendo con il ginocchio la testa di Antognoni. Il giocatore della Fiorentina rimane a terra privo di sensi. Seguiranno momenti di autentico dramma anche se fortunatamente con lieto fine.

Il cuore del giocatore della nazionale si ferma per 30″. Attraverso un massaggio cardiaco e la respirazione bocca a bocca Antognoni viene salvato dallo staff medico della Fiorentina. Portato all’ospedale, dopo avere ripreso i sensi, al giocatore verrà diagnosticato la frattura temporale sinistra e una frattura frontale. A gara in corso l’altoparlante annuncia comunque al pubblico dello Stadio Franchi che il capitano è fuori pericolo, per tranquillizzare una tifoseria che impotente aveva assistito in campo a quegli attimi di dramma. Antognoni nel corso della stagione ritornerà a giocare. A luglio si laureerà campione del mondo con la nazionale.

