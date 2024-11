Antonelli: «Siamo un gruppo solido, vogliamo essere uno step importante per chi gioca da noi. Oristanio? Ringrazio l’Inter»

Le parole di Filippo Antonelli, direttore sportivo del Venezia, prima del calcio d’inizio della partita dei lagunari contro l’Inter

Simone Inzaghi ha parlato ai microfoni di DAZN prima del calcio d’inizio di Inter–Venezia. Di seguito le sue parole.

«Bilancio è di essere in equilibrio con le scelte di inizio stagione, portando avanti un gruppo che ci sta dando soddisfazioni. Analizzando il gruppo, crediamo nei suoi valori e nell’identità. Gruppo solido, ha battagliato per arrivare in A e deve farlo anche per salvarsi. Se pensiamo che qualcuno possa regalarci qualcosa, abbiamo sbagliato tutto. Oristanio? Siamo contenti di quello che abbiamo fatto, la nostra politica è creare valore, che potessero vedere Venezia come trampolino di lancio. Diciamo anche grazie all’Inter che si è detta disponibile per fare l’operazione».