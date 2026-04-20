Coppa Italia
Arbitri Coppa Italia, la designazione completa per Inter Como e per Atalanta Lazio: ecco chi dirige le semifinali
Arbitri Coppa Italia, la designazione completa per Inter Como e per Atalanta Lazio: ecco chi dirige le due semifinali di ritorno dei prossimi giorni
La Coppa Italia entra nella fase decisiva e lo fa con due semifinali di ritorno che promettono equilibrio e tensione fino all’ultimo minuto. Martedì 21 aprile a San Siro si gioca Inter-Como, mentre mercoledì 22 aprile toccherà a Atalanta-Lazio alla New Balance Arena di Bergamo. Si riparte rispettivamente dallo 0-0 e dal 2-2 maturati nelle gare d’andata, risultati che tengono tutto ancora aperto in vista della finale del 13 maggio all’Olimpico.
L’AIA ha ufficializzato anche le designazioni arbitrali: per Inter-Como è stato scelto Sozza, assistito da Berti e Cecconi, con Marcenaro quarto uomo, Doveri al VAR e La Penna AVAR. Per Atalanta-Lazio arbitrerà invece Colombo, con Imperiale e Costanzo assistenti, Zufferli quarto uomo, Abisso VAR e Maresca AVAR.
Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano
INTER – COMO, Martedì 21/04 h. 21.00
SOZZA
BERTI – CECCONI
IV: MARCENARO
VAR: DOVERI
AVAR: LA PENNA
ATALANTA – LAZIO, Mercoledì 22/04 h. 21.00
COLOMBO
IMPERIALE – COSTANZO
IV: ZUFFERLI
VAR: ABISSO
AVAR: MARESCA
Ultimissime
video
Conferenza stampa Locatelli pre Juve Bologna: «Rinnovo? Per me è un sogno enorme e sono felicissimo. Futuro? Vogliamo tornare a vincere». Poi il ricordo di Manninger – VIDEO
Conferenza stampa Locatelli pre Juve Bologna: le sue dichiarazioni del centrocampista alla vigilia del match di Serie A E’ già...