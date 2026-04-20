Arbitri Coppa Italia, la designazione completa per Inter Como e per Atalanta Lazio: ecco chi dirige le semifinali

Arbitri Coppa Italia, la designazione completa per Inter Como e per Atalanta Lazio: ecco chi dirige le due semifinali di ritorno dei prossimi giorni

La Coppa Italia entra nella fase decisiva e lo fa con due semifinali di ritorno che promettono equilibrio e tensione fino all’ultimo minuto. Martedì 21 aprile a San Siro si gioca Inter-Como, mentre mercoledì 22 aprile toccherà a Atalanta-Lazio alla New Balance Arena di Bergamo. Si riparte rispettivamente dallo 0-0 e dal 2-2 maturati nelle gare d’andata, risultati che tengono tutto ancora aperto in vista della finale del 13 maggio all’Olimpico.

L’AIA ha ufficializzato anche le designazioni arbitrali: per Inter-Como è stato scelto Sozza, assistito da Berti e Cecconi, con Marcenaro quarto uomo, Doveri al VAR e La Penna AVAR. Per Atalanta-Lazio arbitrerà invece Colombo, con Imperiale e Costanzo assistenti, Zufferli quarto uomo, Abisso VAR e Maresca AVAR.

Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano

INTER – COMO, Martedì 21/04 h. 21.00

SOZZA

BERTI – CECCONI

IV: MARCENARO

VAR: DOVERI

AVAR: LA PENNA

ATALANTA – LAZIO, Mercoledì 22/04 h. 21.00

COLOMBO

IMPERIALE – COSTANZO

IV: ZUFFERLI

VAR: ABISSO

AVAR: MARESCA