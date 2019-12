Arbitri Serie A: Di Bello per Brescia-Sassuolo, Rocchi per Samp-Juve

Sono state diramate le designazioni per gli incontri di mercoledì in Serie A: Di Bello arbitrerà Brescia-Sassuolo, Rocchi Samp-Juve

Mercoledì 18 dicembre inizia la 17ª giornata di Serie A: la Juventus di Maurizio Sarri affronterà la Sampdoria nell’anticipo del turno di campionato, in virtù dell’impegno in Supercoppa contro la Lazio. Si recupera anche Brescia-Sassuolo, 7° turno di Serie A, rinviato per la scomparsa di Squinzi. Ecco le designazioni arbitrali.

BRESCIA – SASSUOLO Mercoledì 18/12 h. 20.45

DI BELLO

MONDIN – ROCCA

IV: CHIFFI

VAR: NASCA

AVAR: PAGANESSI

SAMPDORIA-JUVENTUS Mercoledì 18/12 h. 18.55

ROCCHI

RANGHETTI – CECCONI

IV: GIUA

VAR: BANTI

AVAR: LO CICERO