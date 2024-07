Argentina-Canada: dove vederla in tv, orario e probabili formazioni

Al MetLife Stadium l’incontro della Copa America Argentina-Canada: le ultimissime di formazioni con orario e dove vedere il match in tv

Al MetLife Stadium di East Rutherford va in scena la partita della Copa America tra Argentina-Canada, valida per la semifinale. Andiamo a scoprire le ultime di formazione, l’orario e dove vedere la sfida.

Argentina-Canada, le probabili formazioni

Argentina (4-3-3): Emiliano Martinez; Montiel, Romero, Lisandro Martinez, Acuña; Enzo Fernandez, Mac Allister, De Paul; Messi, Lautaro Martinez, Nico Gonzalez. CT: Scaloni.

Canada (4-4-2): St. Clair; Laryea, Miller, Cornelius, Davies; Buchanan, Eustaquio, Koné, Hoilett; David, Larin. CT: Marsch.

Orario e dove vederla in tv

Argentina-Canada si gioca alle ore 2 di mercoledì 10 luglio. Verrà trasmessa in diretta tv in chiaro su SportItalia (canale numero 60) e su Mola Tv. Per vedere la partita in streaming sarà disponibile sull’app ed il sito di SportItalia per tutti e su Mola Tv per gli abbonati.