Argentina, De Paul rischia di saltare i mondiali... per l'ex moglie

La legge del Qatar impedisce l’ingresso a chi ha pendenze sugli alimenti alla ex moglie: De Paul rischia di saltare i mondiali

Rodrigo De Paul rischia di saltare i mondiali con l’Argentina, il motivo… è l’ex moglie! Le leggi in Qatar vietano l’ingresso a chi ha una causa pendente per questioni di alimenti ed è proprio questo il caso dell’ex centrocampista dell’Udinese. L’ex compagna dell’argentino lo ha infatti denunciato per questo motivo.

«Conosco De Paul, non è un padre che nega ai figli quello che è loro dovuto, credo che la questione si sistemerà», ha commentato il presidente della federcalcio argentina, Claudio Tapia.