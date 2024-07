Argentina-Ecuador: dove vederla in tv, orario e probabili formazioni

Al NRG Stadium l’incontro della Copa America Argentina-Ecuador: le ultimissime di formazioni con orario e dove vedere il match in tv

Al NRG di Houston va in scena la partita della Copa America tra Argentina-Ecuador, valida per i quarti di finale. Le due squadre si giocano il posto tra le prime quattro. Andiamo a scoprire le ultime di formazione, l’orario e dove vedere la sfida.

Argentina-Ecuador, le probabili formazioni

ARGENTINA (4-3-3): Benitez; Molina, Otamendi, Romero, Tagliafico; Mac Allister, Enzo Fernandez, Lo Celso; Julian Alvarez, Garnacho, Di Maria. CT: Scaloni.

ECUADOR (3-4-3): Burrai; Torres, Pacho, Hincapié; Preciado, Franco, Caicedo, Estupiñán; Minda, Plata, Sarmiento. CT: Sánchez Bas.

Argentina-Ecuador, orario e dove vederla in tv

Argentina-Ecuador si gioca alle ore 3 di venerdì 5 luglio. Verrà trasmessa in diretta tv in chiaro su SportItalia (canale numero 60) e su Mola Tv. Per vedere la partita in streaming sarà disponibile sull’app ed il sito di SportItalia per tutti e su Mola Tv per gli abbonati.