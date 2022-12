Argentina Francia, Didier Deschamps sorprende tutti: il ct transalpino effettua un doppio cambio prima di fine primo tempo

Didier Deschamps corre ai ripari dopo 40 minuti di Argentina-Francia ed effettua un doppio cambio in avanti.

Fuori Dembélé, autore di una pessima partita sporcata dal fallo sul rigore dell’1-0, per Kolo Muani e Giroud, scuro in volto, per Marcus Thuram.