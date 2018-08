Argentina all’italiana: l’albiceleste di Scaloni riparte dalla Serie A

Diramate le convocazioni dell’Argentina per le amichevoli di settembre contro Guatemala e Colombia: tocca a Icardi, Lautaro, Dybala e Simeone

Doveva essere rivoluzione, e rivoluzione sarà. L’ex difensore Lionel Scaloni, c.t. ad interim dell’Argentina, ha diramato le convocazioni per le amichevoli contro Guatemala e Colombia di metà settembre. Dopo il disastro di Russia e l’esonero di Jorge Sampaoli, si chiedeva a gran voce una rifondazione, e l’ex Lazio e Atalanta non si è tirato indietro. In particolare, l’Italia entra prepotentemente nell’Albiceleste. Oltre a German Pezzella della Fiorentina in difesa, ben quattro attaccanti della Serie A in lista: il nuovo duo interista Icardi Lautaro Martinez, Paulo Dybala e il Cholito Simeone. Fuori tutti i senatori, almeno da queste amichevoli: da Messi a Mascherano, da Di Maria fino ad Aguero e Higuain. Il nuovo corso inizia a settembre e mai come quest’anno gli occhi argentini saranno tutti sui delanteros del nostro campionato.