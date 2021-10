Argentina, Scaloni: «Italia? Siamo interessati a giocare contro i migliori»

Lionel Scaloni, ct dell’Argentina, ha parlato della possibilità di affrontare l’Italia di Roberto Mancini

ITALIA – «Mi piacerebbe giocare e ci piacerebbe giocare contro i migliori. Tra una cosa e l’altra, l’ultima partita contro una nazionale europea è stata contro la Germania, un ottimo test: confrontarsi contro grandi nazionali prima del Mondiale è sempre importante, speriamo si possa giocare. Siamo interessati».

MONDIALI 2022 – «Penso che oggi nessuna nazionale al mondo oserebbe dire che è favorita per qualcosa. Prima della Copa América avevo detto che avremmo gareggiato ed è la realtà. Oggi è difficile pensare che possiamo andare a vincere il Mondiale. Detto questo, abbiamo una squadra che se la può giocare alla pari contro chiunque, competere e mettere in difficoltà le altre nazionali. Dobbiamo essere realisti che abbiamo una buona nazionale e possiamo giocarcela».

MESSI – «Con me giocherà sempre. Il giorno che non lo farà sarà perché parlerò con lui e perché lo vedo in delle condizioni per cui non è in grado. È tutto chiaro a riguardo. Ci sono momenti, può succedere che in una partita arrivi con un problema. Parliamo di tutto e ci rispettiamo, questo è importante. Lo dico per le volte che ho parlato con lui, che ha la massima predisposizione. Per noi è inamovibile».