Nella gara di qualificazione al Mondiale, il CT dell’Argentina, Scaloni, non intende privarsi di Lautaro Martinez

Non c’è tempo per riposare per Lautaro Martinez. L’attaccante dell’Inter, convocato dall’Argentina per le gare di qualificazioni al Mondiale 2022, dovrebbe partire dall’inizio nel match contro il Paraguay.

A riportarlo è TyC Sports, che spiega come il Toro dovrebbe completare il tridente con Messi e Di Maria.

