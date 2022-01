ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Arrivabene: «Dybala guardava? Io stavo esultando. Su Martial dico che…». Le dichiarazioni dell’ad della Juventus

Ai microfoni di Mediaset, Maurizio Arrivabene ha parlato prima di Juve-Sampdoria. Le sue dichiarazioni.

PARTITA – «Mi aspetto sempre che si vinca, specialmente quando si gioca in casa anche se non di fronte al pubblico che normalmente c’è in uno stadio».

ESULTANZA DYBALA – «Al momento del suo gol ho visto una grande azione della Juve, con uno splendido gol suo e quindi esultavo. Mi è stato detto dopo di questo episodio, ma non commento le reazioni dei giocatori».

RINNOVO DYBALA – «Sono andato al sodo l’altra volta, dicendo che ne parleremo a febbraio. Non c’è solo lui, abbiamo in ballo anche i rinnovi di Cuadrado, Perin, Bernardeschi e De Sciglio. E’ giusto parlare di tutti, ci prenderemo il nostro tempo».

MARTIAL – «A quelle cifre non è un’opzione possibile. Non aspettiamo mosse, a certe cifre non se ne parla».

GIOCATORI VIA A ZERO – «Sono giocatori con cui abbiamo un ottimo rapporto, sono molto legati alla Juve. Ci siamo parlati e ci siamo dati appuntamento a febbraio. Faremo con calma».