Arsenal, Arteta: «La sfida è arrivare al livello del City»

Il tecnico dell’Arsenal Arteta ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida di questa sera contro il Manchester City. Di seguito le sue parole.

VIGILIA – «La squadra è ancora molto arrabbiata per quanto successo nell’ultimo match, ma è nostra intenzione trasformarla in energia per affrontare il City. Oramai non possiamo più tornare indietro».

MANCHESTER CITY – «Quello che hanno fatto negli ultimi sei anni se lo sono meritato pienamente: per come giocano e per come hanno superato i problemi. Per noi la sfida è quella di arrivare a quel livello e dobbiamo usare queste sfide e quell’energia per dire ‘questo è il livello dove vogliamo stare’. Se saranno galvanizzati dai recenti problemi extracampo che li hanno visti protagonisti? Questo non so dirlo».