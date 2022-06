L’Arsenal punta su Lisandro Martinez, difensore argentino dell’Ajax. I lanceri chiedono almeno 50 milioni per il trasferimento

L’Arsenal muove i primi passi per Lisandro Martinez. Come riportato dal Telegraaf, i Gunner avrebbero offerto all’Ajax 40 milioni di euro più bonus per il difensore.

Il club olandese però è fermo sulla sua decisione e chiede almeno 50 milioni per liberare il suo giocatore.