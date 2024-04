Arsenal, Trossard alla Del Piero: i suoi numeri in Champions

Arsenal, Leo Trossard trascina i Gunners contro il Bayern Monaco: i numeri del begla che pareggia Del Piero in una speciale classifica

L’Arsenal ferma il Bayern Monaco sul pareggio in Champions League grazie alla rete di Trossard al 72′, che pareggia quella di Harry Kane, ex Tottenham e quindi con una motivazione in più a fare un dispetto alla sua ex acerrima rivale. In questa edizione della Champions, il fantasista belga si sta rivelando decisivo per Arteta.

Come riportato da Opta infatti, è solo il quarto giocatore nella storia della Champions League a segnare in ciascuna delle sue prime quattro presenze casalinghe nella competizione. Prima di lui l’ex Juve Del Piero, Kanoute e Oscar.