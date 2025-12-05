Arsenal, obiettivo affrontare l’Aston Villa nella maniera migliore. Ecco la situazione degli inglesi

Arteta e il percorso dell’Arsenal. Le ultime notizie non lasciano dubbi sulla situazione attuale della squadra inglese

Alla vigilia della difficile trasferta contro l‘Aston Villa, Mikel Arteta deve fare i conti con l’infermeria piena in casa Arsenal. Il tecnico dei Gunners ha fornito un aggiornamento sulle condizioni di diversi giocatori chiave, usciti malconci dalle ultime partite o già fermi ai box. La situazione è fluida e le prossime ore saranno decisive per capire chi sarà disponibile per il match di sabato.

Il caso più caldo riguarda Declan Rice, costretto a lasciare il campo nel finale della partita contro il Brentford. La sua presenza al Villa Park è in forte dubbio. Arteta ha sottolineato l’importanza dell’ultimo allenamento pomeridiano per valutare la sua disponibilità e quella degli altri acciaccati.

Preoccupano anche le condizioni di Leandro Trossard e William Saliba, entrambi assenti nelle ultime due uscite. Per loro, ha spiegato il tecnico, è “una questione di giorni” e anche in questo caso l’ultima sessione di allenamento sarà decisiva per sciogliere le riserve.

Più complicata appare la situazione di Cristhian Mosquera, uscito anche lui contro il Brentford per un problema alla caviglia. Arteta ha ammesso che il suo infortunio è “quello più complicato” e saranno necessari ulteriori test per stabilire l’entità del danno e i tempi di recupero.

L’allenatore spagnolo ha poi sollevato nuovamente la questione del fitto calendario, con la squadra costretta a giocare mercoledì sera contro il Brentford e poi sabato all’ora di pranzo contro l’Aston Villa. Arteta ha chiesto maggiore attenzione alla salute dei giocatori, sottolineando l’importanza di concedere loro il massimo recupero possibile per esprimere il proprio potenziale.

Nonostante le difficoltà e le incertezze legate agli infortuni, l’obiettivo dell’Arsenal rimane quello di conquistare i tre punti al Villa Park per consolidare il primato in classifica e allungare momentaneamente a +8 sulle inseguitrici. La squadra, ha assicurato Arteta, è pronta per la sfida.

