Arteta positivo al Coronavirus: «Dopo 3-4 giorni duri, ora sto bene»

Mikel Arteta, allenatore dell’Arsenal, è uno dei personaggi del mondo del calcio positivo al Coronavirus: ecco le sue parole

Arteta svela le sue condizioni di salute a La Sexta. L’allenatore dell’Arsenal è positivo al Coronavirus, ma ora sta meglio.

«Mi sento bene. Ci sono voluti 3-4 giorni per recuperare le energie e non avere più sintomi ma ora sto bene. Ho fatto il tampone l’11 marzo e mi hanno dato l’esito il giorno dopo. Abbiamo informato subito la Premier League perché venissero isolati tutti quelli che erano stati in contatto con me e da lì è arrivata la decisione di sospendere il campionato».