Arthur: «Bello tornare a Barcellona. Juventus grande squadra»

Arthur è stato autore di una grande prestazione contro il Barcellona. Il centrocampista della Juventus ha parlato delle sue sensazioni

Arthur ha sfoderato una prestazione davvero sfavillante contro il Barcellona nella gara che ha dato alla Juventus la prima piazza del gruppo G. Le sue dichiarazioni riportate dal sito della Juventus.

«Era il risultato che speravamo di ottenere, abbiamo lavorato tutti i giorni per questo, l’abbiamo ottenuto e sono contento. Avevamo studiato il Barcellona e il risultato è il punto d’arrivo di tanto lavoro e questa vittoria ci dà anche la vetta del gruppo. La Juve è una grande squadra, con grandi giocatori e un grande mister: tutti sappiamo le sue qualità e lui mi aiuta tantissimo. Tornare al Camp Nou per me è stato bello, ma ora lavoro solo per crescere sempre di più alla Juve».