Romania, Iordanescu: «Questa generazione NON ha limiti, siamo INCREDIBILI»

Le parole di Edward Iordanescu, ct della Romania, dopo l’esordio agli Europei 2024 contro l’Ucraina. I dettagli

Edward Iordanescu ha parlato in conferenza stampa nel post partita di Romania-Ucraina, gara d’esordio agli Europei terminata 3-0.

VITTORIA – «Vorrei ringraziare tutti i tifosi rumeni in tutto il mondo. So che erano con noi oggi. e ci hanno supportato È stato uno sforzo fantastico da parte della mia squadra, hanno fatto un grande lavoro. Se avevate dei dubbi, credo che ora possiate credermi: questa è una grande squadra. Congratulazioni ai ragazzi. È stato semplicemente incredibile».

DOVE POSSONO ARRIVARE – «Da quando sono entrato nella nazionale ho avuto momenti difficili. Non è sempre stato facile. Abbiamo avuto altre grandi prestazioni. Abbiamo avuto generazioni d’oro con grandi prestazioni, ma questa generazione rappresenta l’anima. Questa squadra ha messo il massimo impegno in tutto. Un cuore grande come questa squadra, nessuno l’ha mai avuto. Questa generazione è senza limiti».