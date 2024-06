Pavard SCHERZA nei confronti di Giroud: «Noi dell’Inter abbiamo la SECONDA STELLA. Il Milan no»

Benjamin Pavard, difensore dell’Inter e della Francia, ha scherzato nei confronti del rossonero Olivier Giroud sullo Scudetto

Intervistato da Canal Plus, Benjamin Pavard, difensore dell’Inter, è stato protagonista di una doppia one to one con Olivier Giroud, ormai ex centravanti del Milan. L’ex Bayern Monaco ha scherzato con l’attaccante sulla seconda stella appena vinta:

PAROLE – «Giroud ha vinto lo scudetto il primo anno che è arrivato, io ho vinto lo scudetto il primo anno che sono arrivato. Ma io ho la seconda stella».