Anche in Spagna si parla solo del possibile passaggio di Cristiano Ronaldo alla Juve. Ecco la prima pagina di As, quotidiano spagnolo

Anche As dedica l’apertura a Cristiano Ronaldo. Il quotidiano vicino alle vicende del Real Madrid, conferma quanto detto e scritto nelle ultime ore in Italia: è rottura tra CR7 e il Real, il suo passaggio alla Juventus è sempre più vicino. Il quotidiano riporta le dichiarazioni di Jorge Mendes («Se andrà via sarà per una nuova sfida e sarà eternamente grato al Madrid») e apre con un inequivocabile: «Cristiano, addio imminente», aggiungendo: «La Juventus spera di presentarlo già domani nel suo stadio». Poi un riferimento anche al possibile sostituto al Real di CR7: Mbappé o Neymar? L’89% dei tifosi delle merengues preferirebbe l’acquisto dell’attaccante francese classe ’98 ex Monaco ora al PSG.