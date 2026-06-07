L’Ascoli torna in Serie B! Tris in finale playoff all’Union Brescia

L’Ascoli torna in Serie B dopo due anni! Tris in finale di ritorno dei playoff di Serie C all’Union Brescia: ecco com’è andata

L’Ascoli compie un’impresa straordinaria, conquistando la Serie B dopo la vittoria per 3-0 contro l’Union Brescia nella finalissima playoff. Un Del Duca gremito e festante ha spinto i bianconeri verso l’obiettivo più importante della stagione. Le reti decisive di Rizzo Pinna, Silipo e Milanese hanno sigillato il successo, coronando un percorso costruito con pazienza, carattere e determinazione, culminato in una rimonta che resterà nella memoria dei tifosi.

La stagione non era iniziata sotto i migliori auspici: per lunghi tratti, altre squadre avevano occupato le posizioni di vertice. La sconfitta contro la Juventus Next Gen a gennaio e quella contro il Campobasso all’ultima giornata della regular season avevano fatto temere il peggio. Nonostante i 77 punti e la beffa con l’Arezzo, l’Ascoli ha saputo reagire con grande maturità, trasformando la delusione in energia positiva.

Numeri e risultati testimoniano la forza dei marchigiani: dopo l’ultimo passo falso, i bianconeri hanno inanellato una serie di risultati utili che li ha condotti nelle migliori condizioni alla finalissima. La vittoria contro l’Union Brescia rappresenta il coronamento di un cammino lungo e impegnativo, costruito settimana dopo settimana, grazie a un gruppo che non ha mai perso fiducia nei propri mezzi.

Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano

Il successo al Del Duca ha acceso l’entusiasmo di tutta la città: migliaia di tifosi hanno celebrato un traguardo inseguito per mesi, trasformando la notte della finale in una vera e propria festa per Ascoli Piceno. La promozione non è solo della squadra, ma di un’intera comunità che ha sostenuto i giocatori fino all’ultimo minuto.

La prova della squadra guidata da Tomei nei playoff ha confermato la maturità mentale e tecnica del gruppo, capace di affrontare ogni turno con la stessa determinazione del girone di ritorno, senza lasciarsi condizionare dalle difficoltà precedenti. L’Ascoli chiude così una stagione memorabile, tornando nella cadetteria dopo due anni e regalando a tifosi e città emozioni indimenticabili.

Un trionfo che resterà nella storia recente del club, testimoniando come la passione di una comunità possa fare la differenza e sostenere una squadra capace di scrivere pagine indelebili del calcio italiano.