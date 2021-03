L’Asl di Torino ha impedito alla squadra granata di raggiungere l’Olimpico per il match contro la Lazio: le parole del direttore generale

L’Asl di Torino ha impedito alla squadra granata di raggiungere l’Olimpico per il match contro la Lazio, in programma oggi alle ore 18,30. Queste le dichiarazioni del direttore generale Carlo Picco ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli.

«La situazione rispetto a quando è stato redatto il protocollo si è modificata. Le varianti sono in espansione: il Torino non parte per tutelare la salute pubblica. Contagiosità alta, precauzione necessaria».