Atalanta Bayer Leverkusen, Ruggeri: «Ecco come si può vincere»

Matteo Ruggeri, esterno dell’Atalanta, ha parlato prima della finale di Europa League contro il Bayer Leverkusen

Matteo Ruggeri è intervenuto a Sky Sport per analizzare la finale di Europa League contro il Bayer Leverkusen. Ecco le parole del terzino dell’Atalanta.

FINALE – «Giornata strepitosa per noi, dobbiamo godercela e giocare spensierati e al massimo delle nostre possibilità»

ATTESA – «Siamo stati tutti uniti come sempre, in gruppo, con spensieratezza anche se non è semplice. Ma è questo il segreto che ti fa giocare certe sfide nel migliore dei modi»

COME VINCERE – «Dovremo giocare come sempre, con cattiveria e provando a limitare le loro qualità»

COPPA ITALIA – «Sono finali… Secondo me sarà una partita simile, dovremo fare il massimo per vincere»