MOVIOLA Polonia Olanda, l’episodio chiave del match

MOVIOLA Polonia Olanda, l’episodio arbitrale chiave del match valido per la prima giornata degli Europei 2024

L’episodio chiave della moviola del match tra Polonia Olanda, valido per la prima giornata degli Europei 2024. Dirige la sfida l’arbitro portoghese Soares Dias.

Direzione di gara senza problemi, sfida molto corretta (18 i falli complessivi, 10 per i polacchi e 8 per gli olandesi) e metro di misura di Soares Dias assolutamente coerente. Nessun caso da moviola, solo qualche protesta in micro-episodi. Come quando Reijnders fa un tunnel e chiede un fallo di ostruzione che non gli viene accordato. L’unico errore, piuttosto clamoroso, succede nel primo tempo: l’arbitro sventola un giallo proprio al milanista, che è assolutamente innocente. L’intervento da sanzionare è infatti di Veerman, perciò il cartellino viene giustamente cambiato.