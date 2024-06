PAGELLE Polonia Olanda, i TOP e FLOP della partita di Euro2024

I voti, i TOP e i FLOP ai protagonisti del match valido per la prima giornata di Euro2024: pagelle Polonia Olanda

Le pagelle dei protagonisti del match tra Polonia Olanda, valido per la prima giornata della fase a gironi di Euro2024.

I TOP – C’erano molte perplessità dopo gli infortuni di Milik (che salta la competizione) e di Lewandowski (oggi seduto in panchina in attesa di ristabilirsi pienamente). Invece la Polonia un attaccante l’ha trovato in Buksa: sua la rete di testa, in buon anticipo sul primo palo, da un corner che rappresenta la specialità della casa. Per quanto poi si è sbattuto in tutto il campo, va senza dubbio considerato promosso. inevitabile da parte olandese regalare la copertina a Weghorst. In Qatar aveva segnato una doppietta all’Argentina. Stavolta entra e ha la prontezza nell’avventarsi di sinistro su un pallone deviato che non era indirizzato a lui. Un gol che vale 3 punti e, chissà, una considerazione maggiore per partire titolare

I FLOP – Szymanski resta in campo solo un tempo: non che in generale le riserve messe in campo da Probierz abbiano brillato, ma lui non meritava certamente di stare in campo di più. Nell’Olanda insufficiente Veerman, ma anche nel suo caso chi è entrato – Wijnaldum – è parso brillante: l’ex Roma forse in Arabia ha perso un po’ di mordente, per ritagliarsi più spazio c’è bisogno di un atteggiamento diverso.