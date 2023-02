Presente in ogni zona del campo: la Heat Map di Marten De Roon in Lazio-Atalanta

Il centrocampista dell’Atalanta Marten De Roon si è dimostrato assai presente contro la Lazio, risultando uno dei migliori in campo

“Ufo-Robot” (come viene soprannominato dai tifosi) Marten De Roon è sicuramente uno dei giocatori più importanti in casa Atalanta per la sua costanza e grinta battagliera a centrocampo: buttando anche il cuore oltre l’ostacolo. Contro la Lazio, ovviamente, non è stato da meno.

Analizzando la Heat Map pubblicata dalla Serie A Tim di Lazio-Atalanta, in particolar modo del giocatore olandese, si riscontra quanto De Roon sia praticamente presente in ogni zona del campo: centrocampo, difesa e anche sull’esterno quando serve.