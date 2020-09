Atalanta, domani Ilicic torna a Zingonia: pronto il programma di recupero

Domani Josip Ilicic tornerà a Zingonia e l’Atalanta è pronta ad abbracciarlo: per lui un graduale piano di recupero

Josip Ilicic domani tornerà al centro sportivo dell’Atalanta a Zingonia e tutto il club bergamasco è pronto ad abbracciarlo. Il fantasista tornerà, a piccoli passi verso un altro rientro. Per ora quella dello sloveno, e dell’Atalanta, è una speranza: nei prossimi giorni, da qui a un mese, si vedrà. Una speranza senza date di scadenza. Ilicic tornerà al Borlotti dove manca da Juventus-Atalanta, la sera dell’inizio dell’incubo..

Come spiega La Rosea ora Ilicic può cominciare a pensare alla seconda tappa della sua corsa, altrettanto fondamentale: la graduale ripresa di confidenza con il suo lavoro di calciatore. Un ritorno che passerà ovviamente da un primo confronto con lo staff medico, oltre che tecnico, dell’Atalanta. E’ prevedibile che possa servirgli tutto il mese di settembre per ritrovarsi, e ritrovare una condizione che gli consenta poi di lavorare con modalità e ritmi simili a quelli del resto del gruppo. Ma le risposte più importanti saranno ovviamente quelle psicologiche, ed è in questo campo che non ci sono ancora certezze: tutto dipenderà dal giocatore e dai segnali che lancerà via via.

Non ci sono date di scadenza per il suo ritorno in campo. Secondo Gazzetta è ipotizzabile che Ilicic torni disponibile per il mese di novembre, ma nessuno gli metterà fretta. L’importante, ora, è che sia tornato e che il peggio sia alle spalle.