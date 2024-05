Atalanta CAMPIONE D'EUROPA: scritta la storia nella storia

L’Atalanta scrive la storia portando a casa per la prima volta l’Europa League vincendo un trofeo 61 anni dopo

22 maggio…una data per l’Atalanta destinata a rimanere nella storia, e per ironia della sorte una serie di coincidenze forse non del tutto casuali.

22 maggio 2005, l’Atalanta ultima in classifica retrocede tra gli applausi del suo pubblico: la fede oltre il risultato, l’unione per risalire e magari sognare.

A distanza di 19 anni, quei pianti di dolore che si trasformano in gioia: 61 stagioni dopo l’ultimo trionfo dove il “bianconero” ha lasciato spazio alle riprese a colori di telefoni e camere in 4k.

Un’Atalanta completa, consacrata e padrona di sé stessa, dominatrice in Europa dall’inizio alla finale dove la superiorità è stata evidente.

Lookman come Domenghini dove per entrare nella storia serve una tripletta, Kolasinac e Hien difendono come non hanno mai fatto, Ederson recupera palloni, gli esterni fanno loro le fasce, davanti la quantità vale quanto un goal, e infine le 51 partite senza sconfitte del Leverkusen che vengono abbattute come un castello di carta.

Una squadra che poteva compiere l’incompiuto solo con le sue forze imparando dai suoi errori: primo su tutti Gasperini che ha dimostrato di essere tra i top allenatori d’Europa, alzando anche lui un trofeo così come una società ambiziosa che dal 2010 ad oggi ha agito solo per il bene dell’Atalanta.

L’oro che prende il posto dell’argento, l’etichetta di eterno secondo che si dissolve, la Coppa che viene alzata davanti ai nerazzurri di Dublino e a tutta Bergamo. È tutto vero, l’Atalanta è campione d’Europa.