Atalanta, Facchinetti: «Dea esempio internazionale. Il Papu qui era il re...»

Roby Facchinetti, cantante dei Pooh e tifosissimo dell’Atalanta, in una intervista a La Gazzetta dello Sport ha parlato della sua Dea.

ATALANTA – «Ha fatto qualcosa di straordinario. Un esempio internazionale. Non chiude in rosso la provincia che fa i miracoli. Con ritmo, gioco, qualità. Questo è un momento difficile. Quella di Gosens è una perdita importante, come l’infortunio di Zapata. Dopo l’uscita dalla Coppa Italia giovedì notte non ho dormito. Ma ho fiducia in Boga, sembra un campione».

ILICIC – «È un uomo molto sensibile. La vita lo ha messo seriamente alla prova. E quando succede non sappiamo se ce la faremo».

INNO ATALANTA – «Gasperini mi diede subito la disponibilità per il video. Antonio Percassi mi telefonò e mi disse “Voglio che diventi l’inno”. Ha avuto 20 milioni di visualizzazioni in tutto il mondo».

PAPU GOMEZ – «A Bergamo era il re, gli hanno dato le chiavi della città. Io in 50 anni di Pooh ho sempre cercato di unire. Forse avrei contato fino a 1.000 e avrei ricominciato. Ha pagato un po’ di più».

ATALANTA–JUVE – «Gasp ha sempre colpi di genio, ma quel Vlahovic è davvero una forza della natura».