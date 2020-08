Atalanta, Faraoni solo se parte uno dei tre big

L’Atalanta si rinforzerà sulle fasce solo in caso di partenza di uno de tre big

Dopo l’ottima stagione con la maglia dell’Hellas Verona, Davide Faraoni è finito nel mirino di diversi top club italiani. Tra questi, si è fatto il nome anche dell’Atalanta ma non troverebbe riscontro la voce di un’offerta da circa 5 milioni.

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, la società nerazzurra si muoverà sul mercato delle fasce solo se dovesse partire uno dei tre big: Gosens che piace al Leicester ma non sarà ceduto per meno di 30-35 milioni, Hateboer dovrebbe restare e per Castagne si attende l’incontro con l’entourage.