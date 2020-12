Al Gewiss Stadium, il match valido per l’11ª giornata di Serie A 2020/2021 tra Atalanta e Fiorentina: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live

Al “Gewiss Stadium”, Atalanta e Fiorentina si affrontano nel match valido per l’11ª giornata della Serie A 2020/21.

Sintesi Atalanta Fiorentina 1-0 MOVIOLA

Fischio d’inizio – si gioca

7′ Freuler vicino al gol – Malinovskyi per Zapata, sponda per Freuler e mancino strozzato che finisce in corner con deviazione

10′ Miracolo di Dragowski – Dall’angolo, il portiere fa un miracolo sul colpo di testa ravvicinato di Zapata. Poi salva Biraghi, ma l’Atalanta sta chiudendo la Fiorentina in area di rigore

15′ Spinge l’Atalanta – Cerca di sfondare in area di rigore Zapata, ma è circondato da sole maglie viola e il suo attacco viene respinto dalla difesa

18′ Dragowski salva su Romero – Calcio d’angolo dalla destra e stacco imperioso di Romero che si vede negato il gol da un grande Dragowski

21′ Vlahovic vicinissimo al gol – Buona ripartenza del numero 9 viola, poi l’attaccante punta Toloi e calcia, ma Gollini si supera e devia sulla traversa

23′ Chance per Malinovskyi – Il jolly offensivo cerca solo la potenza ma non la precisione, così il suo tentativo da ottima posizione sfuma con il pallone ampiamente a lato

28′ Miracolo di Dragowski – Colpo di testa indisturbato di Zapata e altra paratona del portiere polacco

36′ Hateboer vicino al gol – Il laterale si inserisce sul cross dalla sinistra: la sua girata è troppo centrale, blocca il portiere della Fiorentina

44′ GOL DELL’ATALANTA – Sfonda Zapata sulla sinistra che mette in mezzo un cross che Gosens spinge dentro in scivolata

Migliore in campo: al termine del primo tempo Dragowski PAGELLE

Atalanta Fiorentina 1-0: risultato e tabellino

RETE: pt 44′ Gosens

ATALANTA (3-4-2-1): Gollini; Toloi, Romero, Dijmsiti; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Malinovskiy, Pessina; Zapata. Allenatore: Gasperini

FIORENTINA (4-4-1-1): Dragowski; Venuti, Pezzella, Milenkovic, Biraghi; Lirola, Amrabat, Pulgar, Bonaventura; Eysseric, Vlahovic. Allenatore: Prandelli