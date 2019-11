Atalanta, Gasperini: «C’era grande stanchezza, la Champions ci dà tanto»

Le parole di Gian Piero Gasperini dopo la bella vittoria dell’Atalanta contro il Brescia grazie alla doppietta di Pasalic e Ilicic

Gian Piero Gasperini è ovviamente molto soddisfatto della prova della sua Atalanta contro il Brescia, superato con un netto 3-0 grazie al gol di Ilicic e la doppietta di Pasalic. Queste le parole del tecnico della Dea ai microfoni di Sky.

ARRABBIATURA – «Qualcuno era un po’ sulle gambe e ha dovuto raschiare il barile. Non era facile, vedevi che qualcuno andava più piano del solito. Cercavo di motivarli e permettere che non abbassassero la guardia. Il Brescia ha avuto anche l’occasione per riaprire il match con la traversa di Balotelli, era importante non calare in attenzione»

CHAMPIONS – «Ci ha dato moltissimo perché abbiamo incontrato squadre che giocano un calcio totalmente diverso rispetto all’Italia. Attaccano con tanti giocatori e sono state squadre tutte offensive, che giocano su ritmi altissimi. In Italia solo con le squadre al top troviamo quel tipo di gioco. Dal punto di vista fisico qualcosa ci toglie, ma paghiamo di più l’infortunio di Zapata e qualche squalifica di troppo. Per fortuna però siamo sempre riusciti a recuperare»