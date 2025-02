Atalanta, gelo tra Lookman e Gasperini: ecco cosa è successo al momento del cambio dell’ivoriano

Dopo le parole dell’allenatore nel post partita di Champions League sembra che ancora non scorra buon sangue tra l’allenatore e l’attaccante nerazzurro

Nonostante la doppietta che ha trascinato l’Atalanta alla vittoria contro l’Empoli, sembra che ancora non scorra buon sangue tra l’attaccante nerazzurro Ademola Lookman e il suo allenatore Gian Piero Gasperini.



L’ex Leicester, uscito al 76′ per fare posto a Juan Cuadrado, non ha salutato l’allenatore che a sua volta ha ignorato il giocatore. Quindi, nonostante l’intervento della società non sono state superate le polemiche degli ultimi giorni, dopo il duro attacco di Gasperini nella conferenza post Brugge.