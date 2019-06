Atalanta, gol internazionali per Ilicic e Zapata in attesa di vivere in nerazzurro il palcoscenico della Champions League

L’aria internazionale, in casa Atalanta, ispira gol a grappoli. E così, in attesa di vivere in nerazzurro il palcoscenico della Champions League, alcuni degli elementi principali della rosa di Gasperini si sono esaltati in Nazionale.

A partire da bomber Zapata che, con tutti i riflettori puntati addosso, ha trovato il gol nell’ultima amichevole della Colombia – contro il Perù – prima della Copa America 2019. Stesso esito centrato, con una doppietta, da Ilicic nel rotondo successo della Slovenia nelle qualificazioni ad Euro2020 in casa della Lettonia.